La Protezione civile di Barcellona ricorda oggi la Giornata internazionale della lingua dei segni

La protezione civile di Barcellona dell’ANPAS “Club Radio C.B.” nel celebrare giornata la Giornata internazionale della lingua dei segni, da l’avvio ad un nuovo corso di specializzazione per i propri volontari.

Un team di dieci unità sarà infatti formato nel corso dei prossimi due mesi sulla lingua dei segni in modo tale da poter raggiungere e dare assistenza alle persone con disabilità uditiva non solo in emergenza ma anche nello svolgimento delle varie attività quotidiane potenziando così i servizi dello Sportello Sociale attivo all’interno del sodalizio.

I rapporti delle persone con disabilità uditiva e la società sono infatti ancora caratterizzati da diverse barriere culturali, comunicative ed ambientali e deve essere impegno di tutti abbatterle affinchè sia garantito a tutti l’accesso a diritti, beni e servizi.