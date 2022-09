Gli appuntamenti con i comizi di chiusura della campagna elettorale, prima del voto di domenica

Si chiude a mezzanotte la campagna elettorale per le elezioni Politiche e per quelle Regionali, le cui operazioni di voto si terranno nella sola giornata di domenica 25 settembre.

Dopo il comizio di ieri sera a Rodì Milici del candidato alla presidenza della Regione, Cateno De Luca, che ha chiuso la sua campagna elettorale nel comprensorio barcellonese, stasera sono in programma diversi appuntamenti tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Alle 19 in piazza San Sebastiano salirà sul palco per il comizio di chiusura la rappresentanza del movimento di Gianluca Paragone Italexit, con gli interventi di Giuseppe Sottile, candidato al Senato, e di Mario Coppolino, candidato alla Camera.

Alle 20, nella stessa piazza, si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale della Lega – Prima l’Italia, con l’intervento tra gli altri del candidato all’assemblea regionale Antonio Catalfamo.

Alle 21, il palco di piazza San Sebastiano sarà impegnato dal comizio di chiusura di Forza Italia, con la presenza del candidato al Senato ed all’assemblea regionale Tommaso Calderone.

Il candidato di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo, ha scelto di chiudere la campagna elettorale all’Horizon, al Tono di Milazzo.

L’esponente barcellonese della lista Cento passi per la Sicilia, Antonio Mamì, si ritroverà dalle 20 con gli elettori al Perditempo presso l’ex pescheria per un aperitivo di fine campagna elettorale e per una serata in musica, animata dal dj set di Nessun Confine.