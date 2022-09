Barcellona, insieme dopo 30 anni dal diploma gli “studenti” della 5 B elettronica dell’Ipsia Ferrari

Gli studenti della 5 B elettronica ed elettromeccanica dell’istituto professionale per l’industria Enzo Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto si sono ritrovati a 30 anni dal conseguimento del diploma.

Per i presenti è stato un momento vissuto tra i ricordi di un periodo di crescita della vita di ogni studente, concluso nell’estate del 1992. L’appello comprendeva Carmelo Alosi, Basilio Biondo, Leonardo Calabrese, Giuseppe Celi, Gaetano Cicero, Salvatore De Pasquale, Pietro Foti, Antonino Mirabile, Maurizio Munafò, Stefano Porcino, Giuseppe Risica, Giovanni Scarpaci, Salvatore Siracusa e Salvatore Spica, che hanno risposto in gran parte presente anche in un noto locale della città del Longano, tagliando anche un beneaugurante torta, con l’auspicio di ripetere in futuro un’altra serata conviviale.