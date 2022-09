Le illustrazioni dell’artista barcellonese Angela Saja in mostra da domani nel villino Liberty di Barcellona

Le FAVOLE FAVOLOSE è il tema della Mostra Personale di Illustrazioni dell’artista Angela Saja, promossa dalla Fidapa sez. di Barcellona Pozzo di Gotto, che sarà inaugurata domani alle 17 nelle sale del villino Liberty di via Roma.

La serata di domani sarà introdotta dalla presidente della Fidapa Barcellona, Adriana Cicirella, con i saluti e gli interventi del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò e dell’Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Viviana Dottore.

Una mostra “racconta” per immagini un universo favolistico, che aiuta la lettura dei più piccini, favole disegnate, nata da un ampio progetto editoriale: il volume “Favole Favolose” scritto da Nunzietta Bertolone ed edito dalla casa editrice Smasher.

“L’illustrazione – afferma Angela Saja, docente di arte presso l’IC Capuana/Verga – ha, da sempre, guidato le persone a comprendere meglio l’ignoto. Come diceva Tacito in un passo de Agricola “tutto ciò che è ignoto si immagina pieno di meraviglie”. Racchiusa in queste parole la funzione dell’immagine all’interno di un libro o, più in generale, la funzione dell’illustrazione. E’ risaputo che il mondo conoscitivo di un bambino è in continuo divenire e quindi, soprattutto in età prescolare e scolare, le illustrazioni hanno un forte potere sulla fantasia e sull’immaginazione degli stessi. Catalizzatrici di stimoli e approfondimenti, le immagini introducono i bambini in mondi inesplorati, si nutrono e si arricchiscono grazie alle storie narrate dagli adulti”.

La mostra al Villino Liberty di Barcellona Pozzo di Gotto potrà essere visita dal 23 settembre all’8 ottobre 2022.