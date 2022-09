Barcellona, discariche a cielo aperto in via Catili

I residenti di via Catili, nella zona di Acquacalda, hanno segnalato la presenza continue di discariche a cielo aperto sul margine della strada, che in estate in molti percorrevano a piedi per raggiungere la spiaggia di Cicerata. L’assenza di marciapiede lungo la via ponte Califi, che costeggia l’argine del torrente Idria, questa era l’unica alternativa, ma lo spettacolo riservato ai passanti è certamento vergognoso.

“Io sono Siciliana di origine – racconta una turista – e trascorro qui le vacanze estive, ma trovo inaccettabile che nessuno faccia nulla per trovare una soluzione al problema dell’abbandono dei rifiuti in una terra meravigliosa con spiagge invidiabili. Ho già scritto un paio di reclami ma ovviamente non ho neanche avuto risposta”