Barcellona, il Club Radio Cb rinnova il direttivo e conferma il presidente Marco Anastasi

L’assemblea generale straordinaria dell’associazione “Club Radio C.B. ODV”, collegata alla rete nazionale dell’Anpas e della Protezione civile, si è riunita per rinnovare il consiglio di amministrazione a cui è stato affidato un mandato triennale 2022-2025:

Il CONSIGLIO DEL DIRETTIVO è composto dal Presidente Marco Anastasi, dal Vice Presidente Felice Iannello, dal Segreterio Rosario Crisafulli, dal Tesoriere Giuseppe Nania e dalla Consigliera Mary Zanghì.

Gli organi interni all’associazione sono completati dal COLLEGIO DEI PROBIVIRI, composto dal Presidente Claudio Aricò, Vice Presidente Antonella Prestimonaco, dal Probiviro Giovanni Alosi e dai supplenti Giampiero Cammarano e Alessio Affaldani, e dal COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI composta da Licia Munafò, Salvatore Calatozzo e Ottavio Pintaudi.

Il Direttivo – che resta in carica per tre anni – già all’opera per fronteggiare gli impegni giornalieri, a livello locale e regionale, ed i programmi futuri grazie al prezioso contributo di tutti i volontari, che vedono al centro formazione, specializzazioni, addestramento, progettazione e sensibilizzazione.

In foto da sinistra: Nania Giuseppe, Iannello Felice, Anastasi Marco, Crisafulli Rosario, Zanghì Mary

Ricordiamo che l’associazione conta 89 soci su Barcellona, cui si sommano altre 14 unità nella delegazione di S. Stefano di Camastra.