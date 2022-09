Elezioni del 25 settembre 2022, ecco come accedere al servizio di trasporto per gli elettori non deambulanti

L’amministrazione comunale, come previsto dalle norme sullo svolgimento delle operazioni di voto del 25 settembre 2022, ha predisposto il servizio di trasporto destinato agli anziani non deambulanti o ai diversamente abili, che intendessero esercitare il loro diritto/dovere ad esprimere la loro preferenze.

In accordo con l’associazione Codi Coordinamento Disabili, sarà garantito il trasporto a coloro che vorranno usufruire del servizio potranno concordare con gli operatori l’orario per essere accompagnati ai seggi elettorali chiamando i numeri 0909761207 oppure il 34747059908. In caso di difficoltà nel rintracciare l’associazione, gli aventi diritto potranno chiamare il Comando della Polizia Municipale allo 0909790210.