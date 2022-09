Calcio, il pareggio amaro nel derby lascia l’Igea al primo posto con Taormina e Rocca Acquedolcese

Resta il rammarico per due punti buttati via in casa Nuova Igea Virtus, dopo il derby contro il Milazzo. Senza l’evidente errore del guardialinee che ha concesso un corner inesistente da cui è scaturito il gol dell’ex Matinella, probabilmente i giallorossi avrebbero festeggiato la terza vittoria e il primato solitario. Allo stesso tempo i padroni di casa hanno davvero costruito poco, così come gli avversari, e solo un’invenzione di Antonio Isgrò ha portato al vantaggio nel primo tempo. Ciò su cui dovrà lavorare nella sosta il tecnico Pasquale Ferrara e il suo staff è proprio la capacità di chiudere le partite prima, senza lasciare all’avversario l’opportunità di cambiare l’esito del match con un episodio sfortunato, come accaduto con il Milazzo. Se la Nuova Igea Virtus avesse costruito e concretizzato almeno un’altra opportunità in attacco, l’errore arbitrale ed il conseguente gol mamertino non avrebbe cambiato il finale del derby.

Adesso ci saranno due settimane per preparare una sfida insidiosa come quella sul campo del Rocca Acquedolcese, che insieme al Taomina, condivide il primato insieme ai giallorossi. I risultati del week-end hanno infatti garantito il primo posto alla formazione igeana, grazie alla sconfitta della Leonzio nello scontro diretto contro il Taormina. Ecco i risultati

CITTA DI ACICATENA SPORT CLUB PALAZZOLO CITTA DI TAORMINA S.S. LEONZIO 1909 MAZZARRONE CALCIO ROCCAACQUEDOLCESE NEBROS POL. MODICA CALCIO NUOVA IGEA VIRTUS MILAZZO REAL SIRACUSA BELVEDERE JONICA F.C. 1-3 SANTA CROCE SIRACUSA CALCIO 1924 0-2 VIRTUS ISPICA 2020 CITTA DI COMISO

CLASSIFICA