Barcellona, mercoledì 21 settembre in programma la “Notte di fine estate” tra cultura, arte e musica

L’amministrazione comunale di Barcellona, in particolare l’assessorato alla cultura, ha organizzato mercoledì 21 settembre l’evento “Notte di fine estate”, con una serie di appuntamenti che animeranno alcuni angoli della città del Longano.

“Sarà un modo – afferma l’assessore Viviana Dottore – per festeggiare la fine della stagione estiva, attraverso alcuni momenti dedicati alla cultura, alle forme d’arte (dalla pittura al teatro) ed alla musica”.

Il programma della serata, che coinvolge anche alcune associazioni culturali e teatrali, è articolato in diverse location, dal Giardino dell’Oasi a Piazza Duomo, da Piazza San Sebastiano al Villino Liberty, dalla Biblioteca comunale al Teatro Mandanici, fino al piazzale antistante il parco La Rosa dove è prevista la presenza di musica live con dj set.

Dalle 18.00 alle 20.00 – Giardini dell’Oasi Visita guidata della Biblioteca Comunale dei ragazzi a cura della Dott.ssa Angela Recupero. Giochi e stand per bambini a cura del gruppo “GioBios Animazione”. Dalle 18.00 alle 20.00 – Biblioteca “Nannino Di Giovanni” Visita guidata della Biblioteca Comunale “Nannino Di Giovanni” a cura della Dott.ssa Santina Salmeri. Dalle 19.00 alle 21.00 – Piazza Duomo Visita guidata della Basilica Minore – Sette pannelli Barcellona nel Medioevo; Quattro monumenti: Cassata – Mandanici – Cattafi – Rossitto; Le acque congiunte; La fontana dei 2 fiumi a cura della Associazione Culturale “Genius Loci”. Flash Mob a cura della Scuola di Danza “Otto Tempi”. Alle 20.00 – Piazza San Sebastiano Inaugurazione del Pannello della Chiesa di San Filippo Neri, progetto di riqualificazione della Piazza S. Sebastiano e mostra cartoline d’epoca della Città a cura dell’Associazione Culturale “Genius Loci”. Alle 21 – Villino Liberty Foti – Arcoraci Reading Teatrale a cura delle Compagnie Teatrali “Tanti Amici”, TaliArti Spettacoli, Associazione “Cattafi”, Associazione “Otto Maggio”, Associazione “Petrolini”. Dalle 21 – Teatro Mandanici e Villa Primo Levi Visita guidata del Teatro Mandanici a cura della Dott.ssa Anna Maria Puliafito. Mostra di Pittura a cura dell’Associazione Artistico Culturale “Ars Vivendi”. Intrattenimenti musicali a cura del Violinista Giovanni San Giovanni. Dalle 21.30 a mezzanotte – Spazio antistante Parco “Maggiore La Rosa” Musica Live con Giovani DJ: Simon Scily, Salvo Depa, Carmelo Spinella, Peppe Style, Pippo Basile, Roberto Caliri, Alex Moreno.

Nell’ambito dell’iniziativa, come previsto nel programma, l’associazione Genius Loci inaugurerà un nuovo pannello informativo, della serie “Itinerari Barcellonesi”, dedicato questa volta ad un bene culturale scomparso. Si tratta della chiesa di San Filippo Neri, della quale rimane soltanto una traccia, una lesena con un capitello, iniziata a costruire lungo la via Umberto I nella prima metà del XIX secolo, completata nel 1860 e demolita, perché in stato di abbandono, nel 1963.