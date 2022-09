Calcio, domani l’atteso derby tra Igea e Milazzo: il programma completo di Eccellenza, Promozione e Prima categoria

Lo stadio D’Alcontres-Barone ospiterà domani l’atteso derby di Eccellenza tra Nuova Igea Virtus e Milazzo. Per i giallorossi, che guidano a punteggio pieno la classifica del girone B, sarà una sfida insidiosa, come tutte le gara in cui alla qualità tecnico delle squadre, si aggiunge il pathos di un derby sentito molto delle due tifoserie. La squadra del tecnico Pasquale Ferrara non potrà ancora contare sul nuovo attaccante, ma punto molto sull’esperienze di uomini abituati a questo tipo di gara così sentite, come il capitano Giovanni Biondo e l’esterno d’attacco Antonio Isgrò, che ha rilasciato una videointervista esclusiva a 24live.it

Eccellenza girone B

CITTA DI ACICATENA SPORT CLUB PALAZZOLO CITTA DI TAORMINA S.S. LEONZIO 1909 MAZZARRONE CALCIO ROCCAACQUEDOLCESE NEBROS POL. MODICA CALCIO NUOVA IGEA VIRTUS MILAZZO REAL SIRACUSA BELVEDERE JONICA F.C. sabato SANTA CROCE SIRACUSA CALCIO 1924 sabato VIRTUS ISPICA 2020 CITTA DI COMISO

In Promozione, la Nuova Azzurra Fenice viaggia alla volta di Santa Lucia del Mela, per una gara insidiosa contro la Pro Mende assetata di punti dopo una partenza non certo esaltante.

Promozione girone C

ATLETICO MESSINA RSC RIPOSTO sabato CITTA DI CALATABIANO CITTÀ DI ACI SANT’ANTONIO F.C. BELPASSO 2014 CATANIA S.PIO X A R.L. MESSANA 1966 VALLE DEL MELA CALCIO sabato PRO MENDE CALCIO NUOVA AZZURRA FENICE sabato VALDINISI CALCIO GESCAL Riposa POLSPORTIVA SANT ALESSIO

Nella prima giornata di Prima categoria, l’Orsa Promosport esordisce in casa contro la Folgore Milazzo, mentre l’Aquila Bafia sarà impegna sul campo del Città di Galati. Il Rodì Milici viaggia alla volta delle Isole Eolie per affrontare il Lipari, mentre lo Stefano Catania di Mazzarrà Sant’Andrea gioca in casa contro il Torregrotta.

Prima categoria girone C