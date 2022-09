Santa Lucia del Mela, disposto l’allontanamento da casa con bracciale elettronico per un 70enne accusato di maltrattamenti in famiglia

Il presidente del Tribunale di Barcellona ha firmato l’ordinanza della misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 70enne di Santa Lucia di Mela, ex cancelliere presso la stessa sede giudiziaria.

L’uomo, difeso dall’avvocato Gaetano Pino, sarebbe accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, con cui era sposato da circa 36 anni. Secondo la denuncia presentata dalla parte offesa e confermata da alcuni vicini di casa, in un paio di circostanza il 70enne avrebbero colpito più volte da maggio a settembre la donna provocandole traumi al volto ed alla parte superiore del corpo. All’inizio di settembre la vittima ha avuto la forza di denunciare la situazione, che ha portato all’apertura di fascicolo nei confronti del marito. Pur riscontrando lo stato depressivo, accertato anche dai medici che hanno in cura, il presidente del Tribunale Giovanni De Marco ha disposto la misura dell’allontanamento da casa, l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 150 metri dalla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico, per verificare il rispetto delle restrizioni dal provvedimento cautelare.