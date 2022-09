Novara di Sicilia, consegnati i lavori per la messa in sicurezza del campo di tiro a volo

Sono stati consegnati i lavori per ” La messa in sicurezza del Campo di tiro a volo in contrada Vallon Botte ” a Novara di Sicilia.

Il Comune aveva ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 999.990 euro per la messa in sicurezza dell’impianto che ricade in una delle più belle zone del territorio di Novara di Sicilia: all’inizio della pineta che si estende fino a Sella Mandrazzi ed alle pendici della Rocca Salvatesta, chiamata anche il Cervino della Sicilia per la somiglianza con il monte alpino.

“Un altro prestigioso successo della nostra Amministrazione – afferma il sindaco Gino Bertolami – è stato raggiunto con i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del campo di tiro a volo in contrada Vallon Botte. È un’opera che aumenterà sempre di più l’attrattività del nostro borgo e che attirerà numerosi appassionati di questo sport da tutta la Regione soprattutto perché sono molto pochi questi tipi d’impianti sul territorio. Anche l’economia del paese potrà trarre un grosso beneficio con la gestione della struttura sportiva”.

Il primo cittadino sottolinea poi come, nonostante gli anni della pandemia, Novara di Sicilia abbia avuto un grandissimo numero di turisti e visitatori, affascinati dalla bellezza del borgo ed interessati al ricco patrimonio culturale.