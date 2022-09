Imputato per truffa, ma in realtà gli hanno rubato l’identità: prosciolto barcellonese

Una storia che sa dell’incredibile, ma che sottende una mente sottile e incline al delinquere. Protagonista è Fabio Calcagno, 39enne barcellonese che è stato imputato per truffa, pur essendo completamente estraneo ai fatti.

Un annuncio, apparso su mercatinomusicale.com recante il suo nome, metteva in vendita una consolle musicale. La persona offesa paga la somma di 900 euro pattuita, senza ricevere nulla in cambio e decide di denunciare l’accaduto. Nel frattempo, il Calcagno mette in vendita alla stessa cifra di 900 euro, sul sito subito.it, un telefono cellulare. Qui viene a galla il vero misfatto: una terza persona ha rubato l’identità ad entrambi per riuscire a truffarli.

Il vero truffatore, terzo soggetto, ha contattato sia il Calcagno – dopo aver visto l’annuncio del telefono cellulare su subito.it – che la persona offesa – interessata alla consolle musicale in vendita su mercatinomusicale.com. In tal modo, il bonifico ricevuto dal Calcagno verosimilmente per la vendita del cellulare, poi effettivamente consegnato a terze altre persone, era stato effettuato dalla persona offesa per ricevere la consolle musicale che, invece, non è mai stata recapitata.

Una storia al limite della fantasia e quasi contorta, ma che è riuscita a dar luce a dinamiche, per fortuna insolite, che possono verificarsi nel mercato online.

Il Calcagno, difeso dall’avv. Carmelo Monforte, è stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Barcellona, GUP Dr Orifici, che ha disatteso la richiesta del PM di rinvio a giudizio. L’esito è stato chiarito dal Calcagno stesso che si è sottoposto ad interrogatorio davanti al GUP, descrivendo la sua estraneità ai fatti e la dinamica verificatesi.