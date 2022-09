Gianluigi Paragone stasera incontra i cittadini di Barcellona P.G. nel piazzale del parco La Rosa

Stasera alle 21, nel piazzale antistante il Parco Maggiore La Rosa, il Sen. Gianluigi Paragone interverrà al comizio del partito da lui fondato “Italexit per l’Italia”.

Sul palco interverranno anche l’avv. Giuseppe Sottile, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Messina, nonché capolista nel collegio plurinominale Sicilia orientale, l’avv. Mario Coppolino, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Barcellona P.G. e Valentina Serranó, candidata alla Camera dei deputati, capolista nel collegio plurinominale Messina-Enna.

L’ex giornalista de LA GABBIA riproporrà i temi forti del suo movimento politico: arginare l’aumento dei costi dell’energia a carico di famiglie e imprese e il recupero della sovranità costituzionale e monetaria, oltre all’abolizione dell’obbligo vaccinale, all’immediata sospensione delle sanzioni alla Russia e dell’invio di armi in Ucraina, con una concreta azione diplomatica internazionale per riportare la Pace in Europa.