Un nuovo approccio culturale sul ruolo e le scelte delle donne al centro dell’incontro “Linguaggi e stereotipi di genere”

Si terrà domani venerdì 16 settembre, a partire dalle 16.30 nell’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto, l’evento “Linguaggi e stereotipi di genere”.

La manifestazione è organizzata dalla Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo”, presieduta da Lucia Crisafulli, in collaborazione con Chayn Italia e REAMA della Fondazione Pangea. Sono previsti l’intervento pubblico della Prof.ssa Graziella Priulla, saggista e sociologa della comunicazione dell’Università degli Studi di Catania, il monologo “Le buttane non esistono” di Leonardo Mercadante e Davide Colnaghi a cura dell’Associazione “Perle di vetro” e la consegna degli attestati finali del Corso di Formazione per “Operatrici all’ascolto e all’accoglienza di primo e secondo livello”. Sarà presente anche Maria Andaloro, ideatrice della campagna nazionale Posto Occupato.

Per l’occasione, si aprirà una riflessione sulla decostruzione del sistema patriarcale, per favorire un nuovo approccio culturale sul ruolo e le scelte delle donne. Frida ha già organizzato, anche a Barcellona Pozzo di Gotto Frida, eventi simili. Negli anni, infatti, oltre a diversi convegni sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza maschile sulle donne e della violenza assistita dai minori, sono state ospitate Lea Melandri, saggista e femminista storica degli anni Settanta, la stessa Graziella Priulla, la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli e diverse altre personalità.