Tre giocatori della CT Barcellona ai campionati mondiali di calcio da tavolo Fistf World Cup di Roma

Sabato 17 e Domenica 18 settembre, il Cinecittà World a Roma ospiterà i 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼.

Saranno 26 gli Stati presenti e 256 i giocatori che si daranno battaglia sui panni verdi per difendere i colori della propria nazione.

Per l’Italia, nella categoria Open, a battersi per il tricolore ci saranno anche due atleti del CT Barcellona Mortellito, 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗟𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲 e 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼 𝗖𝘂𝗯𝗲𝘁𝗮, che, con la convocazione in nazionale, hanno coronato un percorso fatto di tanti successi ma anche sacrifici e duro lavoro.

La compagine barcellonese sarà rappresentata nella kermesse mondiale anche da 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗹 𝗧𝗮𝗯𝗼𝗻𝗲, che ha risposto alla convocazione nella categoria Open della nazionale maltese, arrivata anch’essa all’esito di ottimi risultati agonistici e allenamento costante.

La manifestazione sarà articolata su due giorni: sabato le competizioni individuali e domenica quelle a squadre. Entrambe le giornate inizieranno con la fase a gironi per poi proseguire con le gare ad eliminazione diretta.

Claudio La Torre nel proprio raggruppamento dovrà fronteggiarsi con l’austriaco Haas, il tedesco Schulz e l’ucraino Pontè. Filippo Cubeta, nel girone 2, affronterà il maltese Gauci, Tilgner e Farza, rispettivamente provenienti dalla Germania e dalla Tunisia. Jean Carl Tabone si scontrerà con il belga Sebastian Scheen, col francese Lours e con Bedford dal Galles.

Domenica, invece, la nazionale open Italiana nella fase preliminare a gironi si ritroverà contro Francia, Gibilterra e Galles; mentre la nazionale open maltese con il “barcellonese” Tabone si scontrerà contro Spagna, Germania e Irlanda. Saranno due giorni ricca di emozioni, agonismo e buon calcio da tavolo.