Un lettore di 24live ha segnalato un disservizio che riguarda il tratto della via degli Studi a Barcellona Pozzo di Gottro.

“A partire dall’incrocio di via Pitagora – scrive il lettore allegando anche le foto – quattro lampadine sono fulminate da più di un anno e la sera si brancola nel buio”. Lo stesso lettore sottolinea come lo stesso marciapiede è invaso dai rovi, con difficoltà nel passaggio per studenti, residenti e tutti coloro che transitano a piedi nella zona.