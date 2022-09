Nuova Igea Virtus, l’intervista al tecnico Pasquale Ferrara in viste del derby con il Milazzo

Il tecnico Pasquale Ferrara, nella video intervista rilasciata al direttore di 24live Giuseppe Puliafito, ha commentato la vittoria di Palazzolo, che ha consentito alla Nuova Igea Virtus di guidare la classifica di Eccellenza a punteggio pieno con la Leonzio, ma soprattutto del prossimo impegno prima della sosta elettorale, il derby casalingo con il Milazzo, in programma domenica 18 settembre allo stadio D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel dialogo con l’allenatore giallorosso sono emerse la voglia di continuare nel percorso iniziato e la consapevolezza di non essere l’unica favorita nella corsa alla promozione in serie D. Ferrara ha sottolineato anche la variabile legate al gran caldo che sta condizionando le prestazioni di tutte le squadre e ha ribadito la difficoltà del match contro il Milazzo, una squadra in crescita rispetto alla prima gara di Coppa Italia disputata alla fine di agosto e vinta dai giallorossi con il punteggio di 4-1.

La società, come ha confermato lo stesso tecnico, sta ancora lavorando sul mercato per individuare un sostituto dell’attaccante Cirelli, che la settimana scorsa ha lasciato Barcellona.

Vi proponiamo l’intervista al Pasquale Ferrara… buona visione