Mazzarrà Sant’Andrea, allestita l’area dedicati ai cani all’interno del Parco Robinson

Il Parco Robinson diventa sempre più a misura di famiglia. Dopo aver creato gli spazi per lo svago dei grandi e dei più piccoli, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Pietrafitta, ha completato l’allestimento dell’area dedicata ai cani, delimitata da due cancelli in entrata e in uscita.

Lo spazio è dotato di una colonnina igienica, di una fontanella e di appositi giochi. Tutto studiato, realizzato e curato nei minimi dettagli. L’area dedicata agli amici a quattro zampe impreziosisce ulteriormente il Parco Robinson sul quale l’esecutivo ha fin da subito lavorato per una piena fruizione da parte della collettività.

“Siamo ovviamente soddisfatti – ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta – di avere portato a compimento questa ulteriore iniziativa Un’area attrezzata dedicata ai cani che consente ai loro proprietari di trascorrere qualche momento lieto insieme ai propri amici a quattro zampe. Il rispetto e l’amore per gli animali sono sinonimo di civiltà e Mazzarrà Sant’Andrea ha dimostrato e sta continuando a dimostrare una costante crescita anche sotto il profilo culturale. Non possiamo che esserne felici, perché anche questo ha sempre fatto parte degli obiettivi della mia Amministrazione”.