Milazzo, un corto circuito provoca un incendio nella stanza del sindaco: interdetta un’ala del Comune

I vigili del fuoco di Milazzo sono intervenuti, intorno alle 8.30, presso la sede municipale del Comune di Milazzo, per estinguere un incendio sviluppatosi nell’ufficio del sindaco Pippo Midili a causa di un corto circuito.

Ad innescare le fiamme sarebbe stato un problema al condizionatore presente nella stanza. Il rogo si è propagato agli uffici adiacenti e per sicurezza è stato evacuato l’intero immobile. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno disposto, a causa del fumo sprigionatosi, l’interdizione di un’ala dell’edifico maggiormente interessata dal rogo in attesa della bonifica.

Il sindaco in quel momento non era in ufficio perchè impegnato in un cerimonia organizzato al Castello. Sono in corso verifica anche su eventuali danni ai quadri antichi presenti nella stanza.