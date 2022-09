La Nuova Igea Virtus vince a Palazzolo e resta a punteggio pieno: domenica è già tempo di derby con il Milazzo

Un eurogol di Idoyaga al 16′ del primo tempo regala la vittoria alla Nuova Igea Virtus sull’insidioso campo del Palazzolo. La squadra del tecnico Pasquale Ferrara (ancora squalificato) resta a punteggio pieno insieme alla Leonzio e domenica si prepara al derby contro il Milazzo in programma allo stadio D’Alcontres.

La formazione giallorossa avrebbe potuto arrotondare il punteggio, con un rigore che però non è stato trasformato nella ripresa da capitan Biondo, ma ha comunque gestito al meglio la partita, conquistando tre punti preziosi. Come detto, domenica 18 settembre è già tempo di derby con il Milazzo che arriva all’appuntamento di Barcellona Pozzo di Gotto con il punto conquistato nel match interno contro il Mazzarrore.

Negli altri incontri, il Siracusa trovare il primo successo contro il Comiso, il Modica supera in casa il Real Siracusa e la Leonzio vince il match contro la Virtus Ispica. Solo un pari invece per la Jonica, in casa contro l’Acicatena.

JONICA F.C. CITTA DI ACICATENA 1-1 MILAZZO MAZZARRONE CALCIO 1-1 POL. MODICA CALCIO REAL SIRACUSA BELVEDERE 3-1 ROCCAACQUEDOLCESE CITTA DI TAORMINA 2-2 S.S. LEONZIO 1909 VIRTUS ISPICA 2020 2-0 SANTA CROCE NEBROS 5-0 SIRACUSA CALCIO 1924 CITTA DI COMISO 4-1 SPORT CLUB PALAZZOLO NUOVA IGEA VIRTUS 0-1