Istituito anche a Barcellona P.G. il Kiwanis Club del Longano: il presidente è Luigi La Rosa

La XLIII Convention Distrettuale del Kiwanis Club Italia – San Marino, svoltasi a Messina dall’8 all’11 Settembre, a cui hanno partecipato più di 500 membri insieme alle più alte autorità Kiwaniane internazionali, è stata l’occasione per istituzione del nuovo Kiwanis Club di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si è tenuta infatti la Cerimonia di consegna della Charter, direttamente dal Governatore del Distretto Italia – San Marino, Angela Catalano, al Presidente del Neo “Club Kiwanis Barcellona del Longano”, il Commercialista Luigi La Rosa.

Nel corso della cerimonia Angela Catalano nella qualità di Governatore del Distretto Italia – San Marino ha anche eseguito l’investitura dei primi membri: il Dott. Saro Torre con la carica di Tesoriere, la Dott.sa Ornella Scibilia con la carica di Segretario, la Dott.sa Alessia Scibilia, l’Avv. Alessandro Cattafi che ha svolto il compito di Cerimoniere, il Sig. Dario Conti e il Dott. Giuseppe Famà.

Presente alla Cerimonia anche il Sindaco di Messina Federico Basile, il quale ha espresso i suoi migliori auguri all’attività di questo nuovo Club Kiwanis nel mondo giovanile Barcellonese.

Il Kiwanis è un’organizzazione mondiale che annovera tra le proprie finalità quella di migliorare la comunità, affinché un giorno tutti i bambini possano vivere in comunità che credono in loro, che si prendono cura di loro e che offrono loro il sostegno necessario per crescere.