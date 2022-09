Calcio, il programma di Eccellenza e Promozione: domani l’Igea a Palazzolo, oggi la Nuova Azzurra in casa con il Valdinisi

Tutto pronto per la seconda giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione siciliana.

Le formazioni del comprensorio si sono preparate in settimane a proseguire il percorso in caso di successo, oppure ad invertire la rotta per le compagini che hanno iniziato il torneo con un passo falso.

ECCELLENZA GIRONE B

La Nuova Igea Virtus sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Palazzolo e scenderà in campo senza l’attaccante Cirelli, che ha lasciato Barcellona, ma con la voglia di dare continuità alla vittoria interna contro la Jonica. Il programma di giornata inizia oggi con l’anticipo tra Santa Croce e Nebros, con la formazione nebroidea chiamata ad un prova importante dopo il perentorio successo iniziale contro la corazzata Siracusa. Il programma prevede oggi anche un altro derby messinese tra Rocca Acquedolcese e Città di Taormina, reduci entrambe da una vittoria nella gara iniziale. Domani, insieme ai giallorossi, scenderanno in campo le altre formazioni, a partire dal Milazzo, che esordirà in casa al Salmeri contro il Mazzarrone, formazione gelese ripescata come i mamertini. Il Siracusa proverà il riscatto nell’ostico derby contro il Comiso, mentre le gare tra Modica e Real Siracusa e tra Leonzio e Virtus Ispica completato il quadro della giornata.

JONICA F.C. CITTA DI ACICATENA MILAZZO MAZZARRONE CALCIO POL. MODICA CALCIO REAL SIRACUSA BELVEDERE ROCCAACQUEDOLCESE CITTA DI TAORMINA Sabato S.S. LEONZIO 1909 VIRTUS ISPICA 2020 SANTA CROCE NEBROS sabato SIRACUSA CALCIO 1924 CITTA DI COMISO SPORT CLUB PALAZZOLO NUOVA IGEA VIRTUS

PROMOZIONE GIRONE C

In Promozione, la Nuova Azzurra Fenice, dopo il successo di Calatabiano, ospita a Fondaconuovo il Valdinisi e cerca i tre punti per continuare l’ottimo esordio stagionale. Le altre formazioni della costa tirreniche nel girone C, il Valle del Mela e la Pro Mende, si confronteranno domani in un derby dall’esito incerto.