Calcio, gli anticipi del sabato: in Promozione pareggio interno per la Nuova Azzurra Fenice

Si sono disputati oggi pomeriggio alcune gare nei campionati di Eccellenza e Promozione.

ECCELLENZA

I due anticipi in programma vedevano coinvolte tre della cinque formazioni messinesi del girone B. A Sant’Agata di Militello, il Rocca Acquedolcese ed il Città di Taormina hanno pareggio 2-2, al termine di un match vibrante. Gli jonici sono andati sul doppio vantaggio con i gol di Le Mura e Biondo, ma i padroni di casa, nonostante l’errore dal dischetto di Genovese, nel finale hanno strappato il pareggio con la marcatura di Longo e l’autorete di Godino. Nell’altro anticipo, la Nebros, che nella prima giornata aveva sorpreso la corazzata Siracusa, è caduta pesantemente sul campo del Santa Croce, con un eloquente 5-0.

JONICA F.C. CITTA DI ACICATENA MILAZZO MAZZARRONE CALCIO POL. MODICA CALCIO REAL SIRACUSA BELVEDERE ROCCAACQUEDOLCESE CITTA DI TAORMINA 2-2 S.S. LEONZIO 1909 VIRTUS ISPICA 2020 SANTA CROCE NEBROS 5-0 SIRACUSA CALCIO 1924 CITTA DI COMISO SPORT CLUB PALAZZOLO NUOVA IGEA VIRTUS

classifica aggiornata dopo gli anticipi

Città Di Taormina 4 2 1 1 0 5 2 3 Rocca Acquedolcese 4 2 1 1 0 3 2 1 Santa Croce 3 2 1 0 1 5 1 4 Real Siracusa Belvedere 3 1 1 0 0 1 0 1 Nebros 3 2 1 0 1 4 7 -3 Mazzarrone Calcio 3 1 1 0 0 2 0 2 Leonzio 1909 3 1 1 0 0 2 1 1 Nuova Igea Virtus 3 1 1 0 0 1 0 1 Città Di AciCatena 1 1 0 1 0 0 0 0 Modica Calcio 1 1 0 1 0 0 0 0 Città Di Comiso 0 1 0 0 1 1 2 -1 Jonica F.C. 0 1 0 0 1 0 1 -1 Virtus Ispica 2020 0 1 0 0 1 0 1 -1 Siracusa Calcio 1924 0 1 0 0 1 2 4 -2 Sport Club Palazzolo 0 1 0 0 1 0 2 -2 Milazzo 0 1 0 0 1 0 3 -3

PROMOZIONE

In Promozione, i barcellonesi della Nuova Azzurra Fenice hanno impattato in casa nel confronto con il Valdinisi. Le reti sono state realizzata da Maggio per i padroni di casa e da Cicala per gli ospiti. Negli altri due anticipi la Messana a pareggiato sul campo del San Pio X ed il Calatabiano ha superato in trasferta il Gescal

CATANIA S.PIO X A R.L. MESSANA 1966 0-0 GESCAL CITTA DI CALATABIANO 1-2 NUOVA AZZURRA FENICE VALDINISI CALCIO 1-1 POLSPORTIVA SANT ALESSIO ATLETICO MESSINA RSC RIPOSTO F.C. BELPASSO 2014 VALLE DEL MELA CALCIO PRO MENDE CALCIO Riposa CITTÀ DI ACI SANT’ANTONIO

classifica aggiornata dopo gli anticipi