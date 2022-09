Sarà ricordato lunedì Salvatore Calabro, vigile del fuoco di origine barcellonese, caduto nell’attacco alle Torri Gemelle

L’amministrazione comunale di Barcellona e l’Associazione culturale Genius Loci ricorderanno lunedì 12 settembre il vigile del fuoco, di origine barcellonese, Salvatore Calabro, perito nell’attacco alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre del 2001.

Nel corso della commemorazione di questa figura di eroe, che si terrà nella stanza del sindaco Pinuccio Calabrò, alla presenza dell’assessore alla cultura Viviana Dottore, sarà esposta una sua foto con il logo della Genius Loci.

L’associazione culturale, presieduta da Bernardo Dell’Aglio, ha chiesto tempo fa al Sindaco Pinuccio Calabrò e alla commissione Toponomastica del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di prendere in considerazione il conferimento della cittadinanza onoraria a Salvatore Calabro, caduto in servizio durante le operazioni di soccorso alle Twin Tower, e di intitolare alla sua memoria le rampe di scale della nuova strada che conduce ai Basiliani.

Salvatore Calabro, vigile del fuoco di New York, nipote di un barcellonese Salvatore Calabrò, emigrato negli Stati Uniti nel 1923, la notte tra il 10 e l’11 settembre 2001 fece il turno al posto di un collega. La mattina dopo si stava recando ad incontrare un amico in palestra a Staten Island, quando sentì dell’attacco alle Twin Towers (Torri gemelle) del World Trade Center (Centro Mondiale del Commercio). Si diresse immediatamente alla sua caserma e con altri sei compagni raggiunse il luogo della tragedia. Lui e i suoi compagni non tornarono più e furono soprannominati dai colleghi della Ladder 101 “I sette in Paradiso”. Salvatore Calabro è uno dei ventotto morti del devastante attentato con nomi di origine italiana.

La memoria di Salvatore Calabro è mantenuta viva, nella città d’origine della sua famiglia, grazie al professore barcellonese Salvatore Giuseppe Calabrò, che con i suoi parenti custodisce e condivide il ricordo del cugino eroe.