Museo Epicentro partecipa alla V Giornata Nazionale dei Piccoli Musei del prossimo 18 settembre

Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto aderisce alla 5^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei che si svolgerà domenica 18 settembre 2022. L’evento è inteso come una “festa culturale” in cui, per l’occasione, ai primi visitatori, verrà anche fatto dono di un monile in terracotta, realizzato dal suo fondatore artista Nino Abbate. Ad accogliere i visitatori oltre a Nino Abbate ci sarà anche la fondatrice Salva Mostaccio, poetessa e artista segnica, animo nobile del Museo Epicentro.

Su prenotazione, il Museo Epicentro sarà aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. L’architetto Rosario Andrea Cristelli, in veste di Direttore del Piccolo Museo Epicentro, puntualizza che questa quinta edizione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei è particolarmente significativa per Epicentro perché per la prima volta ha un tema che è uno dei baluardi teorici di Epicentro:”I piccoli musei sono la porta del territorio”.

“Il tema di questa quinta edizione della festa dei Piccoli Musei conclama il valore della nostra consapevolezza sul ruolo determinante, spesso non riconosciuto, che i Piccoli Musei possono avere nella costruzione del futuro culturale, turistico ed economico delle nostre comunità e dei nostri territori; una consapevolezza che deve essere di tutta la comunità.” A testimoniare la battaglia culturale di Epicentro a favore del riconoscimento territoriale, pochi giorni fa è stata la presentazione del libro “Gala – Periferia e Centro dell’arte”, parole, segni e disegni – linguaggi contemporanei; il nuovo libro di Nino Abbate pubblicato da edizionEpicentro (Terme Vigliatore, giugno 2022); un testo con la premessa di Andrea De Pasquale, Direttore Generale dell’Archivio centrale dello Stato che introduce la narrazione di Nino Abbate su “Gala”, luogo collinare in cui sorge Epicentro, come “Periferia e centro dell’arte” (possibile porta contemporanea e anima di un territorio più vasto che può essere quello di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Terme Vigliatore, Patti, Furnari, Novara di Sicilia, Montalbano Elicona, solo per citare alcuni paesi e borghi vicini, scrigno di patrimonio culturale), con i testi di Valentina Certo che, da sapiente Storica dell’arte, ha tratteggiato gli autori delle mattonelle di Epicentro, riportando la struttura ideale della collezione con la sequenza tassonomica delle 25 Esposizioni Internazionali e con il testo di Rosario Andrea Cristelli, architetto ed esperto in promozione del patrimonio culturale che in veste di Direttore del Piccolo Museo Epicentro, puntualizza “Il dovere della documentazione, della custodia, della promozione e della valorizzazione nella periferica Epicentro, centralità culturale internazionale”.

I contributi di Valentina Certo e Andrea Cristelli anticipano le “Parole significanti” di Nino Abbate, che spiega l’immagine di copertina, una Sua opera fotografata da Gianluca Abbate che sviscera la Sua visione con il Suo linguaggio. Rende infine omaggio alle persone che hanno dato vita e seguito mediatico a Epicentro, attraverso i nomi di tutti gli autori delle testimonianze che hanno quindi raccontato lo Studio D’Arte Epicentro, la sua evoluzione nel Museo Epicentro e il completamento col Giardino di Salva. Non mancano i riferimenti alla poetica di Milena Milani e i versi poetici di Salva Mostaccio, compagna di vita e di impegno culturale. Non ultimo, l’apparato documentale a colori, che testimonia e amplifica il valore poetico, estetico e culturale dell’esclusiva collezione Epicentro, arte contemporanea su mattonelle.