I fedeli dei quartiere Immacolata onoreranno stasera la Madonna del Tindari nel piazzale antistante la chiesa

I fedeli del quartiere Immacolata, contestualmente alla manifestazione religiosa indetta dalle autorità ecclesiali dell’8 settembre in onore della Madonna del Tindari, venerata ed un tempo custodita nella chiesa dei Basiliani nel quartiere dell’Immacolata, hanno deciso di contribuire ai festeggiamenti.

All’iniziativa ha aderito anche la Società Operaia di Mutuo Soccorso, presieduta dal Filippo Castellano, anche lui tra l’altro nato nel quartiere Immacolata, che insieme ai signori Giuseppe Porcino e Totuccio Foti, quali rappresentanti del rione, hanno deciso di radunarsi nel piazzale antistante la chiesa dell’Immacolato, per accogliere in preghiera il passaggio del simulacro della Madonna del Tindari a cui da sempre molto devoti, con fuochi di artificio. Dopo il passaggio della processione è stato organizzato anche con un momento conviviale, con la distribuzione ai presenti del pane con salsiccia. E’ doveroso dire che ai festeggiamenti hanno contribuito anche persone residenti in altri quartieri.