Furnari, l’intervento di una vigilessa di Barcellona fuori servizio ha evitato che l’aggressione si trasformasse in tragedia

Nell’aggressione di Furnari, in cui un 52enne ha accoltellato la zia all’interno della sua bottega, bisogna raccontare la storia Teresa Rundo, agente della Polizia Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La donna, residente nel centro tirrenico dove ieri si è vissuta una giornata di panico, ha contribuito ad evitare che la violenta aggressione si trasformasse in tragedia, salvando di fatto la vita alla vittima della furia cieca del nipote con problemi di salute mentale.

Nonostante non fosse chiaramente in servizio, l’agente che si trovava casualmente sul posto ed è prontamente intervenuta a mani nude, cercando di placare l’azione dell’uomo. Secondo quanto raccontato dai presenti, ha cercato di disarmarlo, mettendo a rischio la propria vita e impedendo di fatto che l’uomo si accanisse ulteriormente sulla vittima, già colpita più volte da una ventina di fendenti. Dopo che Enzo Baglione si è allontanato dalla bottega, ha chiamato i carabinieri e richiesto l’intervento dell’ambulanza 118.

L’agente della Polizia Municipale è ancora sotto shock per l’esperienza vissuta, ma soddisfatta per aver dato il suo contributo in una vicenda che ha lasciato il segno nella comunità di Furnari.