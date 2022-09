Flower Parade, grande partecipazione alle due giornate dedicate ai fiori, ai colori ed allo spettacolo

Ho ottenuto un’ottimo riscontro la terza edizione della Flower Parade, l’iniziativa realizzata nello scorso week-end a Terme Vigliatore che ha messo al centro la bellezze dei fiori, il divertimento, i colori e lo spettacolo.

La manifestazione, organizzata dal movimento Ora per Terme Vigliatore, ha proposta un’interessante novità con la mostra-mercato a cui hanno aderito moltissimi artigiani e vivaisti della zona. Gli organizzatori nel ringraziare tutti i partecipanti hanno rivolto un particolare riscontro ai vivaisti della Promoflor che sono venuti appositamente dal Piemonte e dalla Romagna.

La giornata di sabato è stata animata non solo dalla sfilata per le vie del centro, ma anche dall’11 esima edizione del concorso Miss e Mister Star Gold, con la partecipazione di ben 45 concorrenti, provenienti da tutta Italia. In giuria erano presenti il dottore Gennaro Nicolò, la Make up Artist Ilaria De Gaetano, il presidente dell’associazione Angeli sull’asfalto Lucilla Barbasini, la modella e ballerina Asia Tramontana, la storica consigliera comunale Nadia Mamì e la giovane imprenditrice Martina Alesci. A vincere con il titolo di Miss e Mister Terme Vigliatore sono stati Cloe Siracusa di Barcellona P.G e Marcello Doronzo di Siracusa.

Nella seconda serata hanno dato spettacolo con il gran ballo dei fiori le scuole di danza Dance School Sicilia, Open Dance, Fly Dance, A tempo di danza, Dancing Star, Arabesque, Dream Dance Alice, Espressione Danza, Domi Pro Dance, Dance Queen, Contact Evolution, Studio Sport e Dance, Dsp Sicilia

A seguire la Consegna delle Targhe ai numerosi partecipanti del corteo: Natura in Festa di Giorgianni Carmelina con 14 abiti ampi 3 metri, Pietro Scilipoti Fisarmonica, Bambini Star Gold, Il gruppo dei Cani Fioriti gli amici di Enea, Fly Dance di Giusy De Pasquale, Asd Ciclistica Terme, Isola che non c’è e Sarabanda, Vivere a Colori, MotoClub Vespe Barcellona pippo giunta, Longano Bikers Barcellona, Cars Buemi, Ferrari e Alfa Romeo di Luca Zanfii, Santino Benenati Macchina 500 Rossa, Pippo Alesci Macchina 500 Bianca, Giuseppe Capone 500 Rossa, Franchina 4 macchine o moto e il Trenino SICILY TRAIN di Francesca Biancuzzo. Una meravigliosa Torta gigante è stata creata dai bar locali

Si sono concluse le due giornate della festa dei fiori con il pubblico gioioso e divertito dai balli fatti dalle scuole di danza, i Fuochi d’artificio a cura di Piromagic e il Sorteggio dei premi offerti da Lopes, Principato e Bonanno, Planegonda Viaggi e Gioielleria Patanè.

“I sacrifici, il duro lavoro, la passione e l’amore verso questo grande mondo che è lo spettacolo – afferma la direttrice artistica e presentatrice dell’evento Stella Giunta – sono stati ripagati, stavolta non economicamente, ma dai sorrisi e dalla gioia negli occhi della gente. L’unione fa la forza, non sempre per fare grandi cose servono grandi somme, qualche giorno fa su Rai1 si parlava di noi, con un po’ di impegno e 0 fondi, penso che siamo riusciti nel nostro piccolo a portare la manifestazione sui grandi schermi rendendola di carattere nazionale e questo ci rende veramente orgogliosi”.

La stessa soddisfazione del grande successo è stata espressa da tutto il gruppo Ora per Terme Vigliatore, con Stella Giunta che si è occupata della Direzione Artistica dell’evento, del palco e del corteo con la sfilata dei fiori, Nino Chiofalo, responsabile della Fiera espositiva e della mostra mercato, Ida Siracusa, che ha coordinato il Luna Park e le giostre per i bambini, Giovanni Zanghì, direttore tecnico dell’evento e Chiara Calabrò responsabile della gigante Torta fiorita.