Barcellona: arrestato pregiudicato 42enne

Colto in flagranza di reato, il 42enne aveva appena finito di scontare una condanna definitiva

Gli agenti del Commissariato di Barcellona P.G. hanno arrestato in flagranza di reato il pregiudicato barcellonese A.S., di anni 42. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha scontato una pena definitiva presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. sino al settembre 2021.

In questa occasione, è stato nuovamente arrestato per plurime ipotesi di reato: danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ed atti osceni in luogo pubblico. Attualmente è in regime di arresti domiciliari e domani si terrà presso il Tribunale di Barcellona P.G. L’udienza che si celebrerà nelle forme del giudizio direttissimo, a difenderlo è l’Avv. Giuseppe Ciminata.

*Foto di repertorio.