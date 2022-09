Furnari, un uomo semina il panico: ferisce una zia e scappa per le vie del paese con un coltello in mano

Momenti di panico stamattina in pieno centro a Furnari. Un uomo in stato di alterazione psichica, Enzo B., ha ferito con un grosso coltello la zia ed alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga per le vie del paese, brandendo l’arma.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, a supporto dei colleghi di Furnari, che sono stati anch’essi impegnati nella ricerca dell’uomo già noto alle forze dell’ordine per altri episodi simili, ma non di questa gravità.

Aggiornamento ore 11: proseguono le ricerche dell’uomo che stamattina ha ferito con un coltello una zia e, dopo aver tentato di aggredire anche i carabinieri, si è dato alla fuga armato per le vie del paese. I residenti sono chiusi in casa per la paura di incrociare l’esagitato.

Aggiornamento ore 12: l’uomo sarebbe stato individuato in contrada Condurso fuori dal centro abitato. I carabinieri stanno cercando di bloccarlo nel suo tentativo di fuga.