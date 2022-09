Furnari, è stato fermato l’uomo che ha seminato il panico in paese dopo aver accoltellato la zia

La caccia all’uomo che da stamattina ha mobilitato i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e delle stazioni collegate si è conclusa nel primo pomeriggio con la cattura di Enzo Baglione, cinquantaduenne di Furnari.

L’uomo si era dato alla fuga dalle 8.30, dopo aver colpito la zia nei pressi della bottega di frutta e verdura, che si trova al centro del paese per chi transita sulla strada provinciale per Campogrande di Tripi, all’angolo tra via Nuova Russo e via Risorgimento. Lasciata la sua Panda 4×4, a pochi passi dalla bottega, dopo aver raggiunto con alcuni fendenti alla braccia la parente, l’uomo, con problemi psichici già diagnosticati, ha vagato per le vie del paese, senza però accanirsi contro nessuno dei passanti. All’arrivo dei carabinieri di Furnari, Enzo si è dato alla fuga per le campagne della zona, raggiungendo contrada Condurso, dove è stato individuato dai militari dell’Arma giunti sul posto da tutto il comprensorio e coordinati del capitano Galizia. Con l’ausilio di un elicottero dei Carabinieri e dei Cacciatori di Sicilia, si è accertata la posizione dell’uomo, che è stato circondato dalle forze dell’ordine. Messo alle strette dall’efficace azione, il cinquantaduenne ha provato a nascondersi, ma è stato bloccato dai carabinieri. Subito dopo è stato sottoposto alle prime cure dei medici del 118. Per l’uomo saranno adesso valutati gli opportuni provvedimenti cautelari da parte della Procura di Barcellona, competente per territorio.

Si è così conclusa una vicenda che aveva messo in allarme tutta la popolazione furnarese, rimasta in casa per paura, con il blocco della circolazione stradale per alcuni ora al fine di facilitare l’attività dei carabinieri. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, allertati dal sindaco Felice Germanò, che ha seguito costantemente l’evolversi della situazione.