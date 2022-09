Gli studenti di Barcellona tornano in classe: i primi saranno l’8 settembre quelli dell’Itet Fermi

Si sta completando la fase organizzativa per i diversi istituti scolastici di Barcellona Pozzo di Gotto. Tra le scelte più attese da parte degli studenti c’è senza dubbio quella della data d’inizio dell’attività didattica, tenuto conto che il calendario scolastico regionale ha fissato il 19 settembre come giorno per l’avvio delle lezioni.

Gli istituti superiori della città del Longano hanno già definito la data, con evidenti differenziazioni legate alle esigenze dei corsi presenti nel piano formativo di ciascuna scuola. I primi studenti a rientrare in classe saranno i ragazzi dell’Itet Fermi, diretto dalla prof.ssa Antonietta Amoroso, in particolare tutte le prime classi di ciascun indirizzo e tutte le sezioni del corso quadriennale, che richiede un maggior numero di giorni di lezione per garantire il monte ore previsto dell’ordinamento scolastico. I cancelli dell’istituto di via Pitagora e di via Olimpia si apriranno già giovedì mattina 8 settembre, con l’inizio dell’attività per tutti gli indirizzi già da venerdì 9 settembre.

Lunedì 12 settembre toccherà agli studenti dell’Itt Lssa Copernico, diretto dalla prof.ssa Angelina Benvegna, per la presenza anche in questo caso dei corsi quadriennali, e dell’IIS Ferrari, diretto dalla prof.ssa Cettina Ginebri, sia all’Ipsia Ferrari, sia all’Ipsaa Leonti. Prenderanno il via il 19 settembre, senza anticipazioni, le lezioni presso l’IIS Medi, che da quest’anno è presieduto da una nuova dirigente, la prof.ssa Ester Lemmo.

Sono in fase di definizione anche le date d’inizio degli istituti comprensivi, previste tutte nel corso della prossima settimana. In alcuni casi per la definizione della data si attende la ratifica da parte degli organi collegiali interni ai diversi istituti. Le date già annunciate sono quelle dell’IC Militi, che avvierà l’attività didattico il 12 settembre e quelle dell’IC Nino Pino Balotta e dell’IC Foscolo, che inizieranno le lezioni il 13 settembre.