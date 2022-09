A Barcellona P.G. apre il Conad Superstore di c. da Sant’Antonio: “Nuovi investimenti sul territorio”

Un’apertura che conferma la volontà di Conad di continuare a fare sviluppo e ad investire nella regione dando un contributo tangibile alla creazione di nuova occupazione sul territorio con 56 assunzioni. Nel nuovo Conad Superstore i clienti troveranno un’ampia proposta commerciale conveniente e distintiva con oltre 14.500 referenze in assortimento all’interno di un negozio moderno e funzionale. Presenti anche un Punto Ristoro Con Sapore Conad e la Parafarmacia.

Oggi ha aperto al pubblico il nuovo Conad Superstore di C. da Sant’Antonio per offrire ai cittadini un’esperienza d’acquisto completa, conveniente e pronta a soddisfare ogni esigenza.

“Il nuovo punto vendita conferma la grande attenzione di Conad per il territorio e la precisa volontà di continuare a fare sviluppo e ad investire nella regione – dichiara Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia PAC 2000A Conad – creando nuovi posti di lavoro e salvaguardando l’occupazione territoriale, soprattutto giovanile. Tutto questo grazie ad un modello imprenditoriale che mette al centro la figura del socio imprenditore punto di riferimento per tutta la comunità”. Nel nuovo store sono state impiegate complessivamente 56 nuove risorse tutte residenti nel territorio circostante.

Nel nuovo punto vendita, gestito dall’imprenditore Antonio Manna, socio di PAC 2000A Conad, i clienti troveranno una profonda proposta assortimentale, distintiva, con grande attenzione alla qualità, alla convenienza e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in grado di soddisfare le esigenze di tutti. I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo dell’insegna Conad con un assortimento di più di 14.500 prodotti qualificati e a prezzi competitivi e oltre 2.400 referenze di prodotti a marchio Conad, che spaziano dalle linee classiche a quelle più ricercate per il benessere e la salute o ispirate a eccellenze di gusto.

Presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità: l’ortofrutta con un assortimento ampliato e giornaliero con un laboratorio specializzato per la preparazione di macedonie, insalate o minestroni; la pescheria e la macelleria, dotate del duplice servizio libero e assistito, oltre ad un’ampia offerta di pronti a cuocere e la cantina con un’importante scelta di etichette esclusive.

Completano l’offerta il Punto Ristoro Con Sapore Conad, con tante prelibate ricette da consumare in negozio o portare a casa e la Parafarmacia Conad che consentirà ai clienti di acquistare comodamente prodotti per la salute e il benessere di tutta la famiglia con l’assistenza di personale specializzato e di fruire di servizi specialistici. Disponibili tutti i farmaci senza ricetta a prezzi sempre bassi e tanta convenienza su prodotti omeopatici, naturali, cosmetici e per la cura della persona.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale il punto vendita sorge all’interno di un edificio interamente coibentato, con indubbi vantaggi sul fronte del risparmio energetico, grazie anche agli innovativi sistemi di illuminazione a led che consentono di risparmiare energia e ottimizzare gli interventi di manutenzione.

Il nuovo Conad Superstore di C. da Sant’Antonio, situato in una posizione strategica all’uscita del casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, si sviluppa su una superficie di oltre 2.600 mq, conta 8 casse e dispone di un ampio parcheggio riservato ai clienti. Sarà aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle 8.30 alle 21:00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è 090 3696624.

