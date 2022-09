Terme Vigliatore, ritrovato in spiaggia il corpo senza vita di un uomo: un malore avrebbe provocato il decesso

Gli uomini della Guardia Costiera di Milazzo hanno avviato le indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo sulla spiaggia di Salicà nel comune di Terme Vigliatore.

La segnalazione è arrivata da alcuni bagnanti, che hanno notato il corpo senza vita dell’uomo. Nei pressi del cadavere sarebbe stata ritrovata una tovaglia da mare, una borsa ed un un pastore tedesco che potrebbe essere di proprietà dell’uomo, dall’età presunta di circa 80 anni.

Il corpo, dopo il nullaosta della magistratura, è stato prelavato e trasportato via mare a Milazzo dalla motovedetta della Guardia Costiera, per effettuare gli opportuni accertamenti presso il presidio ospedaliero mamertino. L’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso che non avrebbe colpito l’uomo.