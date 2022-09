Calcio Eccellenza, la Nuova Igea Virtus capitalizza il gol di Idoyaga e conquista la prima vittoria contro Jonica Fc (1-0)

Nuova Igea Virtus in campo contro la Jonica nella prima giornata del campionato di Eccellenza.

Le due formazioni si schierano con le seguenti formazioni:

Nuova Igea Virtus: Maggi, Verdura, Bucolo, Trimboli, Della Guardia, Vincenzi, Biondo, Presti, Abbate, Isgrò, Idoyaga. All. Pirelli (Squalificato Ferrara)

Jonica Fc: Pontet, Savoca, Declò, Tabares, Zirignon, Perez, D’Onofrio, De Jesus, Travaglio, Valente, De Leon. All. Ferraro

5′ sostanziale equilibrio nei primi minuti di gara tra le due formazioni che iniziano a prendere le misure dell’avversario.

11′ OCCASIONE GOL. L’Igea sfiora il vantaggio con una conclusione sotto porta di Isgrò, su cross invitante di Biondo dalla sinistra. L’attaccante non ha però centrato la specchio della porta.

16′ Jonica pericolosa con Travaglio, che all’interno dell’area giallorossa non approfitta di un errore della difesa igeana e perde l’attimo per calciare verso la porta di Maggi.

18′ Ancora una nuova azione dell’Igea con il cross dalla sinistra, su cui Vincenzi non arriva per un soffio

20′ GOL DELL’IGEA. Isgrò lavora un ottimo pallone sulla destra e dove aver dribblato un paio di avversari serve in mezzo un pallone che Idoyaga deve solo piazzare nello specchio per festeggiare il vantaggio.

Cooling break al D’Alcontres Barone

31′ la Jonica prova a reagire ed si rendere pericolosa con Travaglio, che arriva un attimo in ritardo per colpire verso la porta giallorossa su un cross dalla destra.

33′ OCCASIONE GOL. Isgrò in contropiede salta mezza difesa ospite, compreso il portiere, ma al momento di calciare nella porta sguarnita trova Tabares pronto a deviare in angolo proprio sulla linea.

36′ OCCASIONE GOL. La Jonica vicina al pareggio con un’incursione dalla sinistra di Travaglio. La palla attraversa l’area piccola giallorossa, senza che nessun attaccante riesca a deviare in rete, con Verdura che devia in angolo.

45′ sono tre i minuti di recupero

FINALE PRIMO TEMPO: NUOVA IGEA VIRTUS – JONICA FC 1-0

Riprende il match del D’Alcontres Barone

1′ sostituzione Jonica: entra Branca esce Tabares

5′ Jonica più intraprendente con l’Igea che controlla e prova la ripartenza in contropiede.

7′ sostituzione Jonica: entra Maccarrone esce D’Onofrio

13′ OCCASIONE GOL: su punizione di Declò: Perez anticipa di testa Maggi, ma la palla finisce sul fondo.

15′ primo quarto d’ora con la Jonica che ha alzato il baricentro e l’Igea che cerca di abbassare il ritmo del match.

Cooling break al D’Alcontres Barone

23′ sostituzione Igea: entra Silipigni esce Vincenzi

26′ OCCASIONE GOL: Bucolo, ben servito in area dopo una sgroppata sulla destra da Isgrò, tutto solo non trova la giusta angolazione e calcia sopra la traversa.

33′ sostituzione Igea: entra Cirelli esce Idoyaga

34′ sostituzione Jonica: entra Panassidi esce Valente

37′ OCCASIONE GOL: su cross dalla destra di Savoca, il neo entrato Panassidi colpisce tutto solo davanti a Maggi, ma non trova lo specchio della porta.

38′ sostituzione Igea: entra Di Bella esce Bucolo

40′ l’Igea cerca di controllare la gara, con una Jonica volitiva ma poco incisiva in fase di costruzione del gioco.

45′ doppia sostituzione: entra Aveni esce Isgrò per l’Igea e entra Cicala per Declò per la Jonica

si gioca ancora per 5′ di recupero

TRIPLICE FISCHIO FINALE: l’Igea soffre il caldo nel secondo tempo, ma conserva il vantaggio maturato nel primo tempo, controllando gli sterili tentativi della Jonica.

Il tabellino

Nuova Igea Virtus: Maggi, Verdura, Bucolo (38’st Di Bella), Trimboli, Della Guardia, Vincenzi (23’st Silipigni), Biondo, Presti, Abbate, Isgrò (45’st Aveni), Idoyaga (33’st Cirelli). All. Pirelli (Squalificato Ferrara)

Jonica Fc: Pontet, Savoca, Declò (45’st Cicala), Tabares (1’st Branca), Zirignon, Perez, D’Onofrio (7’st Maccarrone), De Jesus, Travaglio, Valente (34’st Panassidi), De Leon. All. Ferraro

Arbitro: Gatto di Lamezia Terme

