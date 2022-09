Pasquale Ferrara: “Siamo pronti ad affrontare la sfida con la Jonica: ci servirà una prestazione grintosa”

Il tecnico della Nuova Igea Virtus Pasquale Ferrara, alla vigilia della gara d’esordio nel campionato di Eccellenza contro la Jonica, in programma domani alle 15.30 allo stadio D’Alcontres Barone, ha presentato il match contro gli jonici, ma ha anche analizzato le potenzialità di un torneo che vedrà diverse squadre in corsa per la serie D insieme ai giallorossi.

“Con la Jonica ci vorrà una gara grintosa fino dall’inizio, consapevoli che la condizione fisica per tutte le squadre non è ancora ottimale. Sarà importante gestire le energie e sfruttare i cinque cambi durante la partita”.

Sulla griglia di partenza della stagione, Ferrara indica alcune formazioni costruite per lottare insieme alla sua squadra per la serie D, senza escludere eventuali sorprese: “Il Siracusa ha investito tanto, costruendo una rosa molto competitiva, il Taormina non ha badato a spese per allestire una squadra con tanti ex giallorossi, il Modica, la Leonzio, la Nebros e la Roccacquadolsese sono tutte in grado di competere per i primi posti, al netto delle sorprese che ogni torneo può regalare”.

