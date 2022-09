Calcio Eccellenza, la Nuova Igea Virtus rafforza il gruppo degli Under con Russo, Verdura e Di Bella

La Nuova Igea Virtus domani inizia il suo cammino nel campionato di Eccellenza con il match interno che la vedrà opposta alla Jonica.

Il tecnico Pasquale Ferrara avrà a disposizione altri tre volti nuovi, che sono andati a rinforzare il gruppo degli Under. Si tratta Santi Russo, centrocampista offensivo, classe 2004, proveniente con la formula del prestito dalla Reggina, Gioele Verdura del 2005, attaccante, anch’egli in prestito ma dal Catanzaro ed Emanuele di Bella del 2003, terzino destro proveniente dal Paternò, ex di Reggina e Parma.