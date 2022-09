Calcio, al via i campionati di Eccellenza e Promozione: il programma della prima giornata

Primo week-end per i campionati regionali di Eccellenza e Promozione, che tra oggi e domani vedranno impegnate anche diverse formazioni del comprensorio tirrenico.

Detto della Nuova Igea Virtus (leggi l’articolo con l’intervista al tecnico Pasquale Ferrara) che affronterà in casa la Jonica, nel torneo d’Eccellenza, il Milazzo esordisce con l’impegnativo derby messinese sul campo del Taormina, tra le candidate alla lotta per la serie D. Non meno impegnativo è l’impegno della Nebros, in casa contro la corazzata Siracusa, mentre il Roccacquedolcese viaggerà alla volta di Pozzallo per affrontare il Virtus Ispica 2020. Di seguito il programma della 1^ giornata:

Citta Di Acicatena Pol. Modica Calcio Citta Di Comiso S.S. Leonzio 1909 Citta Di Taormina Milazzo Mazzarrone Calcio Sport Club Palazzolo Nebros Siracusa Calcio 1924 Nuova Igea Virtus Jonica F.C. Real Siracusa Belvedere Santa Croce Virtus Ispica 2020 Roccaacquedolcese

Nel torneo di Promozione, l’esordio della Nuova Azzurra Fenice è previso per domani sul campo del Calatabiano. La seconda squadra di Barcellona affronta il campionato senza pressioni, con l’obiettivo di conservare la categoria e di centrare il miglior risultato possibile. Oggi sarà in campo la Pro Mende contro il retrocesso Catania San Pio X, mentre la Valle del Mela, che disputa le gare interne a Giammoro, sarà impegnato in trasferta contro il Valdinisi. Di seguito il programma della 1^ giornata: