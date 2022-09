Basket, la stagione dell’Orsa Barcellona parte da Messina: il 6 novembre il primo derby con il Milazzo

E’ stato pubblicato il calendario definito della serie C Gold, che vedrà tra le formazioni ai nastri di partenza anche l’Orsa Basket Barcellona.

Sarà un anno di transizione per tutto il movimento cestistico, con la riforma del campionato e la nascita del campionato interregionale a cui saranno ammesse solo poche formazione provenienti dalla serie C Gold 2022-2023 di Sicilia e Calabria. In totale avranno il passaggio al nuovo torneo solo quattro squadre, le prime due classificate alla fine della stagione regolare e poi altre due che saranno designate attraverso i playoff a cui parteciperanno le squadre classificate dal terzo al decimo posto. Il torneo Interregionale di fatto sostituisce il campionato attuale serie C Gold e nascerà poi la serie C unica, che raccoglierà le squadre escluse dal torneo Interregionale e le attuali partecipanti alla serie C Silver.

L’Orsa Barcellona inizia la stagione a Messina il 9 ottobre contro la School Basket e poi esordirà al Palalberti sette giorni dopo contro la Vis Reggio Calabria. L’atteso derby con i cugini degli Svincolati Milazzo è in programma il 6 novembre al PalaValverde della città del Capo, mentre il ritorno al PalAlberti è fissato il 5 febbraio 2023. L’obiettivo minino è quello di centrare un posto nei playoff, ma i ragazzi di coach Biondo dovranno dare il meglio di sé per raggiungere il traguardo della partecipazione al nuovo campionato Interregionale.

Clicca sul pulsante per consultare il calendario completo del girone Sicilia-Calabra della serie C Gold