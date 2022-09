La Duilia Barcellona festeggia i 50 anni di attività sportiva

L’anno sportivo che volge al termine per la Duilia Barcellona è stato coronato non solo dalla partecipazione a tante manifestazioni, con importanti successi a livello regionale e nazionale, ma anche dal raggiungimento del 50º anno di attività. Come recita lo slogan coniato per l’evento “50 anni al servizio dello sport”… ma “non solo”.

La società storica, fondata nel 1969 dal compianto e sempre amato NINO ALBERTI, muove i suoi primi passi con l’atletica leggera qualche anno dopo nel 1972, affiliandosi alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Da lì sono tanti i campioni che hanno fatto la storia della società, trasmettendo la passione che questo sport riesce a far vivere e che ha saputo tramandato negli anni fino ad oggi.

L’occasione per festeggiare al meglio questo prestigioso traguardo è stato il Memorial “Maurizio Catanzaro” grande uomo, marciatore e milazzese, che insieme a tanti altri campioni provenienti dal comprensorio locale, si spostavano a Barcellona per far parte di un progetto “di larghe vedute” voluto da Nino ALBERTI, che intendeva coinvolgere e rafforzare l’attività sportiva in un’unica società.

La Duilia per molti aspetti voleva essere l’antagonista di Messina, diventando un’unica città. Il meeting si è svolto il 9 luglio presso l’impianto del D’Alcontres dove è stata consegnata la maglia del 50º anno della Duilia, per ricordare la storicità di questa squadra.

Presenti per rendere omaggio ai campioni del passato anche ex atleti illustri e amici della Duilia tra cui il Sindaco di Barcellona P.G. Dott. Pinuccio Calabró, l’Assessore Dott. Roberto Molino oltre alle cariche federali dell’atletica siciliana con il Presidente Regionale Salvatore Gebbia e quello provinciale Nunzio Scolaro, che hanno ricevuto dal presidente della Duilia il Prof Aldo Iraci la maglia dell’anniversario con il nuovo logo della società.

La consegna della maglia al sindaco Calabrò è avvenuta ieri mattina da parte di una ridotta delegazione della squadra femminile Allieve che quest’anno ha raggiunto con grandi sacrifici la Finale B nazionale a squadre che si terrà a Molfetta il 24 e 25 settembre; risultato storico è mai ottenuto da questa categoria nella nostra provincia.

Questo traguardo è frutto dello stesso “volere storico” di Nino ALBERTI, infatti la squadra è composta non solo da atlete barcellonesi, ma anche da atlete provenienti da Milazzo, Terme Vigliatore, Monforte San Giorgio, Catania e Siracusa.



La squadra che prenderà parte alla kermesse nazionale è composta dalle atlete Giulia Bucca (Barcellona), MariaChiara Coppolino (Barcellona), Sophia Caliri (Barcellona), Lucrezia Rao Genovese (Barcellona), Rossella Buglisi (Terme Vigliatore), Sofia Martello (Milazzo), Giulia Giuffrida (Milazzo), Giusy Sframeli (Monforte San Giorgio), Calcina Carla (Siracusa), Caterina Troni (Siracusa), Anna Molino (Catania), Beatrice Distefano (Catania), Maria Pia Salamone (Siracusa)