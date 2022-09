Città Aperta sull’ospedale: “Incomprensibile la scelta di mantenere il Covid Hospital del Cutroni Zodda”

Il movimento Città Aperta ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere all’amministrazione comunale un’intervento deciso per spingere le istituzioni competente a ripristinare la piena funzionalità dell’ospedale Cutroni-Zodda, garantendo ai cittadini sia una emergenza-funzionante sia l’attivazione dei tanti reparti a lungo promessi ma tuttora rimasti sulla carta.

“La gestione scellerata dell’ospedale Cutroni Zodda da parte dell’Asp di Messina – afferma il capogruppo Antonio Mamì – ci porta ad uno scenario odierno che vede il nostro nosocomio relegato inspiegabilmente a presidio COVID a servizio di tutta la provincia. In questo modo è impossibilitato a svolgere qualsiasi attività ordinaria, con conseguente sovraccarico del già inadeguato ospedale di Milazzo (dove si registrano attese interminabili per qualsiasi tipo di patologia di bassa gravità). In questi due anni non si è stati neanche capaci di realizzare il necessario a creare percorsi separati in modo da affiancare l’attività ordinaria a quella legata all’emergenza pandemica. In questo modo si impongono ai cittadini disagi insostenibili e si mette a serio rischio la loro salute”