Le “bolle Covid” all’Ospedale di Barcellona: per ogni reparto ci sarà un’area dedicata ai positivi

All’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, che ad oggi risulta uno del pochi Covid Hospital ancora operativi in Italia, si potrebbe avviare una graduale riconversione, diversa dalle precedenti soluzioni attuale nei mesi scorsi.

L’Asp Messina, nel rispetto delle disposizioni regionali, starebbe avviando la procedura per la realizzazione della cosiddette “bolle Covid”, cioè area dedicate ai pazienti positivi al Covid, che necessitano di cure in reparti specifici come Pneumologia e Chirurgia (che già da luglio effettua interventi programmati e in urgenza, seguendo il protocollo Covid-No Covid). In questo modo si potrebbe riprendere l’attività ordinaria all’interno delle unità attualmente presenti nella struttura. Non è ancora chiaro il destino del Pronto Soccorso Covid del presidio barcellonese, considerata la grande difficoltà emerse negli ultimi mesi presso l’omologa struttura dell’ospedale di Milazzo, con attesa di diverse ore anche in caso di emergenza.

Il problema reale però non è arrivare ad una riconversione della struttura ospedaliera barcellonese, quanto la necessità di riempire delle necessarie professionalità, con personale medico e paramedico, che possano rilanciare l’attività del nosocomio di contrada Sant’Andrea.

“Le imminenti decisioni che vogliono trasformare il Presidio ospedaliero di Barcellona in covid – non covid – afferma l’ex dirigente sindacale Paolo Calabrò – conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il modo sbagliato con la quale viene gestita l’Asp di Messina e quindi la sanità provinciale. Una simile riconversione, da Covid a bassa intensità di cure contemporaneamente ai non Covid, rappresenta a mio parere per i cittadini solamente un chiaro ed umiliante atto di evidente campagna elettorale. Il problema del “Cutroni Zodda” non si risolve con soli colpì di penna, ma riempiendo la struttura di figure specialistiche, di adeguate unità operative, di personale medico e paramedico. Ricordo a me stesso che l’ospedale è tutt’ora privo di guardia attiva rianimatoria H 24 e del cardiologo, fisicamente assente (neanche in reperibilità) in alcuni turni diurni feriali, di notte e nei festivi“.