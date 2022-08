Oggi al D’Alcontres torna il derby di Coppa Italia tra Nuova Igea Virtus e Milazzo

È finita l’attesa per il primo derby stagionale tra Nuova Igea Virtus e Milazzo.

Oggi pomeriggio alle 16 il D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà la gara d’andata tra le due formazioni messinesi nell’ultima domenica d’agosto.

Le squadre allenate da Ferrara e Venuto scenderanno in campo per verificare la condizione fisica e per testare i progressi sotto il profilo tattico a ridosso dell’inizio del campionato di Eccellenza. Entrambe le compagini però scenderanno in campo per vincere, anche per creare entusiasmo nelle rispettive tifoserie. Il calendario poi ha già fissato il primo confronto in campionato già alla terza giornata, il prossimo 18 settembre, e quindi il doppio confronto di Coppa sarà un gustoso antipasto.

Dopo la fase di prevendita dei giorni scorsi, oggi i botteghini dello stadio (per tribuna e gradinata NON per il settore ospiti) saranno aperti come al solito prima della gara.