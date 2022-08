La Nuova Igea Virtus si aggiudica il primo derby di Coppa contro il Milazzo (4-1)

Un gol in avvio di Bucolo, due rigori trasformati da Idoyaga ed Biondo ed una perla di Isgrò nel finale hanno regalato una vittoria netta per 4-1 della Nuova Igea Virtus nel primo derby stagionale contro il Milazzo valevole per il primo turno di Coppa Italia.

Dopo il gol di Bucolo all’8′, i mamertini avevano raggiunto il momentaneo pareggio al 36′ con un gol di Lo Presti. Nel finale del primo tempo i giallorossi sono tornati in vantaggio con un rigore trasformato da Idoyaga e poi hanno arrotondato il punteggio nella ripresa con un altro penalty realizzato da Biondo e una perla finale di Isgrò.

La gara di ritorno è in programma il prossimo 7 settembre al Salmeri di Milazzo, dove i mamertini dovranno compiere un’impresa per ribaltare la sconfitta di oggi.