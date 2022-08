Olivarella, ciclista investito da un’automobile all’altezza del bivio della SS113 per Fiumarella

Un ciclista, che percorreva la strada statale 113 in direzione Messina, è stato investito da un’automobile che viaggiava in direzione opposta di marcia, con una dinamica ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 poco dopo il bivio per la frazione di Fiumarella, all’altezza della curva che conduce verso il ponte sul torrente Mela ed al comune di Merì.

Il ciclista avrebbe subito un forte trauma alla spalla, con una sospetta frattura, ed è stato soccorso dall’ambulanza medicalizzata con sede a Merì, che lo ha trasportato al pronto soccorso di Milazzo. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro.