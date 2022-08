Il sindaco metropolitano in visita al Comune di Barcellona: al centro del confronto l’edilizia scolastica

Il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, nel suo tour tra 108 comuni della provincia, ha fatto tappa oggi anche a Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad accoglierlo nella sede municipale c’era il sindaco Pinuccio Calabrò, il vice sindaco Santi Calderone, l’assessore Roberto Molino, il presidente del consiglio Angelo Paride Pino ed alcuni consiglieri comunali.

Si è trattato di un primo confronto, dopo l’elezione a sindaco di Messina e quindi anche a sindaco metropolitano espressione del movimento che fa riferimento a Cateno De Luca. Il primo punto è stato il passaggio istituzionale previsto per domani, con la seduta del consiglio metropolitano che avrà il compito di approvare il bilancio della Città Metropolitana. “Si tratta di un momento fondamentale – ha sottolineato Basile – per consentirci di intervenire sulle diverse criticità emerse dal confronto con i sindaci della provincia”.

Il tema affrontato dal sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò è stato quello della manutenzione delle strade provinciale, in parte avviate sulla via Barcellona-Castroreale ed in fase di assegnazione per la strada di collegamento di Femminamorta e del quartiere collinare di Portosalvo. Ben più complesso è il tema dell’edilizia scolastica, di competenza proprio della città metropolitana. La questione aperta è quella dell’ampliamento dell’istituto Copernico, ancora alla ricerca di aule già dall’anno scorso, e quella tutta da affrontare dell’assegnazione di un plesso scolastico al liceo Medi, per consentire la riconversione del PalaCultura di Sant’Andrea alle attività culturali, a cui era inizialmente destinato, prima della adattamento a plesso scolastico in uso proprio al liceo Medi.

Il sindaco Basile, accompagnato dal capoufficio tecnico Puccio, ha purtroppo confermato la difficoltà nell’affitto di struttura idonee alle attività scolastiche per superare le criticità del Copernico, ipotizzando una complessa e difficile rimodulazione delle aule disponibili e non utilizzate presso altri istituti.

La possibilità più concreta per il Copenico, ma non in tempi brevi, è quella dell’acquisto della vecchia sede dell’istituto professionale, accanto al convento di Sant’Antonino, da ristrutturare perchè si trova in uno stato d’abbandono ormai da decenni. Il prezzo di vendita, secondo quanto riferito, sarebbe già stato definito in circa 800 mila euro, a cui però bisogna aggiungere le somme necessarie per la messa a norma dell’intero immobile secondo le esigenza di un istituto scolastico.

Sul tema del PalaCultura, il sindaco Pinuccio Calabrò ha auspicato l’avvio di una progettualità che consenta di assegnare un nuovo plesso scolastico al Liceo Medi, per poter tornare ad utilizzare la struttura costruita per ospitare eventi culturali e adesso convertita ad istituto scolastico.

Il sindaco metropolitano, così come quella di Barcellona, hanno infine lamentato la carenza di personale all’interno degli uffici, soprattutto nei ruoli apicali, che rallentano tutte le istruttorie e costringono i dipendenti e gli amministratori a fare i salti mortali per dare le risposte alle legittime esigenze dei cittadini e dei territori.

A margine dell’incontro sono stata ricordata la consegna dei lavori di ristrutturazione della palestra dell’Istituto Ferrari a Sant’Antonino.