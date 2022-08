Il Lido Baiadèra e Turè Muschio incantano la Baia di Oliveri con uno spettacolo unico

L’anniversario per i 25 anni di attività del lido balneare Baiadèra è stato celebrato dalla famiglia Scardino nel modo migliore, con uno spettacolo in spiaggia unico nel suo genere.

Il concerto di Turè Muschio sulla spiaggia del Lido Baiadèra sarà ricordato per molto tempo.

L’esibizione del menestrello siciliano, accompagnato da due ottimi musicisti alla tastiera ed alla batteria, ha regalato momenti suggestivi, in riva al mare, sulla spiaggia con le ultime canzoni cantate su una barca.

L’apice della commozione si è toccata con l’ultima canzone “Passa e lassa”, con Turè sulla prua della barca Marinella e i giochi pirotecnici senza botto a fare da sfondo a quella che è stata lo spettacolo più suggestivo dell’estate Oliverese.

“Tutto è stato possibile – sottolinea Francesco Scardino – grazie a una sinergia tra i migliori professionisti del settore: Leggio Impianti, la Marinella, la LR service con il la diretta di 24Live. Siamo riusciti a far emozionare le persone, e già questo la dice lunga sulla serata. Da 25 anni tentiamo di non restare in una storia, ma di rimanere nella storia, e sinceramente pensiamo di aver raggiunto l’obiettivo.”

La serata si è conclusa con il taglio di una torta gigante da parte della famiglia Scardino realizzata dalla pasticceria Spadaro.