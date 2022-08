Gigliopoli: è trenino di solidarietà per la “Notte Arcobaleno dei bambini” che si terrà il 27 agosto

La 14^ Edizione della Notte Arcobaleno annullata lo scorso 13 agosto a causa di un violento acquazzone, è stata riprogrammata. L’evento sarà possibile, grazie alla solidarietà degli amici di Gigliopoli

“Già lo scorso 13 agosto eravamo rimasti sorpresi e fieri di aver ricevuto tante attestazioni di stima per l’organizzazione della Notte Arcobaleno, ma oggi ci ritroviamo con i cuori colmi di gratitudine per un sogno che sta per esserci donato e realizzato. – esordisce Enzo Scaffidi, il presidente dell’Associazione ‘Il Giglio’ – Vedere i musi lunghi dei bambini pronti ad esibirsi lo scorso 13 agosto ci aveva lasciato un senso di rammarico enorme. Il magone per non essere riusciti, dopo due anni di stop, a dar vita alla notte magica che i bambini di Gigliopoli si aspettavano per noi era stato davvero un colpo basso. Fortunatamente, però, i nostri occhi si sono incrociati con tutti coloro che hanno deciso di sostenerci per garantire una replica e da quella sera il trenino di solidarietà ci sta travolgendo”.

Così la Notte Arcobaleno 2022 avverrà. L’appuntamento è per il prossimo 27 agosto 2022 alle ore 19.30. Dopo lo spettacolo di fine Colonia Estiva, la Città dei bambini spensierati tornerà a vivere ed emozionare ancora, ma stavolta con un sapore diverso: quello di essere magica per aver ricevuto così tanto calore e sostegno da chi, spettatore, è stato capace di farsi parte attiva di un sogno.

“Probabilmente il cambiamento più radicale che potevamo attenderci era quello di suscitarlo e ne siamo davvero felici. Dopo tanti anni, in diverse occasioni abbiamo avuto modo di saggiare la bellezza di tutte le persone che circondano “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati”, ma il gesto di oggi ha davvero tutto un altro sapore. Vi aspettiamo!”

La felicità ha travolto gli operatori, coloro che verranno a fare i volontari per Gigliopoli, la Fondazione Barone Lucifero, ma soprattutto i bambini, “i quali – speriamo – possano essere travolti da sensazioni positive, uniche e durature” – conclude il presidente Scaffidi.

Giunta alla quattordicesima edizione, la Notte Arcobaleno è il consueto appuntamento di fine Colonia Estiva, ma anche molto di più. Si aprirà con “Spiriti Liberi”, lo spettacolo realizzato dai bambini che hanno partecipato alla colonia per poi accompagnare i presenti nella magica atmosfera di una notte d’estate.

“Il Fuoco donò la sua energia vitale al Seme.

L’Acqua diede forma e struttura.

L’Aria soffiò e fu luce.

La Terra diede linfa, nacque il germoglio… e fu vita.

Cinque piccoli viaggiatori alla scoperta dei quattro mondi.

Uno Spirito Guida che li accompagnerà verso il mondo della spensieratezza”.

L’appuntamento è per il prossimo 27 agosto, a partire dalle 19.30 in Via Sant’Antonio n.6 presso i locali della Fondazione “Barone G. Lucifero” di San Nicolò.

Vi è anche la possibilità di fare attività di volontariato durante la Notte Arcobaleno. Per avere maggiori informazioni, contattateci tramite le nostre pagine social oppure al numero 090.9281274.

L’ingresso è libero e la gioia contagiosa, vi aspettiamo!