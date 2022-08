Castroreale, torna la processione del “Cristo Lungo”

Dopo 2 anni per lo stop a causa del Covid-19, domani 25 agosto riprendono i festeggiamenti in onore del ‘Cristo Lungo’ a Castroreale

La tradizionale processione del “Cristo lungo” ha origini remote, cinquecentesche che la rendono unica e valorizzano uno dei Borghi più Belli d’Italia dove si svolge, cioè Castroreale.

Al SS. Crocifisso viene attribuita la guarigione dell’epidemia del colera risalente al 1854 e, per questo, il c.d. “Cristo Lungo” assume particolare rilevanza per la devozione e la celebrazione da parte dei castrensi. Prima della formazione del Comune di Castroreale, la processione avveniva su territorio barcellonese, in particolare l’organizzazione era demandata ai cittadini delle contrade di Migliardo e Croce. Con l’autonomia di Castroreale, la tradizione passò definitivamente al territorio montano. Si narra che in una delle processioni barcellonesi, il Cristo Lungo cadde e venne subito salvato dai castrensi. Si dice, inoltre, che in origine il simulacro avesse dimensioni minori. Adesso, invece, è alto 13 metri e si erge su una croce di legno sul quale viene inalberato un busto – rappresentante la figura di nostro Signore – fatto di stucco e carta pesta. La Croce viene innestata su un basamento e il Cristo Lungo viene trasportato a spalla dai “portatori” che si alternano durante il percorso e tenuto in equilibrio dai “forcinari” che, appunto, con forcine (punte di ferro) lo tengono in equilibrio. Il peso stimato è di circa 800 kg, il Cristo supera in altezza tutti gli edifici della cittadina, ad eccezione del Duomo e della Torre Campanara del SS. Salvatore .

Secondo tradizione, nel pomeriggio del 23 agosto il simulacro viene trasportato dalla Chiesa di Sant’Agata dov’è custodito, al Duomo di Castroreale. Qui, vi rimane fino al 25 agosto, quando alla presenza dell’Arcivescovo viene celebrata la Santa Messa.

L’appuntamento di domani

Domani 25 agosto si svolgerà la processione per le principali vie del Paese. Il Cristo Lungo partirà dal Duomo alle ore 18.30 per fare ritorno alla Ciesa di Sant’Agata fio alla Settimana Santa che precede la Pasqua. Alle ore 17.00, prima della processione, verrà celebrata la Santa messa presieduta dall’Arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla.

Durante e dopo la processione, il Cristo Lungo sarà accompagnato dalla Banda Musicale. Alle ore 21.30, in Piazza Duomo, verrà eseguito il concerto a cura della Banda Musicale “M° Settimo Sardo” Città di Castroreale e diretto dal M° Salvatore Squadrito.

La festa si concluderà con i fuochi d’artificio a cura della Ditta Tumore di San Filippo del Mela.